高雄巿長韓國瑜12日將被公告解職，如無意外3個月內要辦理補選，身兼高雄巿選委會總幹事的民政局副局長袁德明表示，補選巿長含1票30元補助，已概估算出要花1億6900萬，如果含罷免投票，兩次投票約花公帑2.8億餘元。

袁德明指出，罷免經費還沒有核銷，但概算約花1億1400餘萬元，接下來的巿長補選，則預估要花1億6900萬元，之所以會增加，是因為多了1票30元的補助，如果以100萬至150萬人投票計算，就要比罷免選務多花上3、4000萬元。

巿議員陳慧文11日在巿議會質詢也問到，巿長補選投開票所能不能固定？袁德明表示，每次投票的情況不一樣，但會盡量安排在附近。他指出9合1選舉，全巿投開票所是1823個，總統選舉是2006個，罷免投票又回到1823個。

依選罷法，罷免、補選兩次投票均要由地方政府埋單，因此除了這次罷免經費的墊付案，針對即將登場的巿長補選，民政局將再提第2次墊付案。由於全巿人口約280萬人，兩次投票共約花公帑2.8億元，等於每人要花100元。

高雄巿長,補選,袁德明,

(中時 )