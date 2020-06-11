台灣人口已面臨「生不如死」的地步，未來人口紅利減少，大批退休人口將造成社會龐大壓力。內政部公布5月份人口統計數字，有網友在PTT上形容，怎一個慘字了得。他的憂心並非無的放矢，因為出生率直直落的下場，就是勞動力減少，到時勞保年金怎玩下去？

原po發文表示，依照內政部1~5月份總人口統計，自然增加率皆為負數，每個月的死亡人數都高於出生人數，今年新生兒人數可能不到16萬人，大概會創歷史新低紀錄。他還指出，以後台灣每年會少掉一個中型鄉鎮的人口，雖然這數字比日本好一點，日本現在是每年少掉一個縣的人口。

對於台灣人口變少，不少網友留言表示，「台灣人口本來就太多 減到600萬人差不多」、「人口減少，跟你搶糧的也就變少，不好嗎？」、「認真說其實是好事，台灣人口密度已夠高了」。

但若想到少子化對台灣的衝擊，很多人難以置身事外。網友即憂心忡忡地說，「人口減少恐怖，更恐怖的是結構惡化」、「勞保健保國民年金可以預見日後非常慘」、「勞動力減少 勞保年金怎玩下去」、「如果有機會真的讓下一代離開台灣，不然要繳很多錢養老人」、「債留子孫沒問題，因為以後沒子孫了」。

勞動部長許銘春曾表示，因為人口老化、少子化等因素，繳的人會越來越少、領的人越來越多，如果勞保破產倒掉，不只是個人的問題，而是整個國家的危機。勞保局最近一次精算報告顯示，勞保如未改革，將在2026年破產。

(中時電子報)