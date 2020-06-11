畢業季即來臨，勞動力發展署中彰投分署10日首次結合大台中美髮美容技術指導員職業工會共同攜手前進員林中州科技大學，為即將畢業求職的社會新鮮人舉辦別開生面的「畢業薪妝容、就業EASY GO」活動；協助畢業生超前佈署，整「妝」待發，成功踏出就業第一步。

中彰投分署長林淑媛表示，今年受新冠肺炎疫情影響，畢業生將面臨求職考驗，考量疫情漸趨穩定，除配合發展署同步辦理「多元線上就業博覽會」便利青年快速求職外，並運用分署獨有的「夢想載卡多」就業服務巡迴車，將就業資源送到校園。

林淑媛表示，現場引導學生使用「台灣就業通」網站查找工作及職訓課程；結合員林就業中心介紹可運用的各項青年就業促進資源，更設計一系列有趣的就業闖關活動，寓教於樂；讓畢業學子輕鬆掌握投遞履歷及面試的重點，整場活動宛如就業大補帖，幫助社會新鮮人一次到位，順利就業。

林淑媛說，社會新鮮人把握面試機會，加深雇主的第一印象非常重要！活動大台中美髮美容技術指導員職業工會也熱情參與，提供職場面試妝容大解秘講座，協助畢業生掌握面試髮型妝容訣竅，並由專業的美髮美容師於現場協助學生妝容造型設計，讓新鮮人面對職場更有信心。

中州科大校長黃思倫表示，該校是實作型的科技大學，課程設計強調「動手做、實際學」，透過勞動力發展署中彰投分署的協助，將有助於學生畢業後快速與職場無縫接軌。

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(中時 )