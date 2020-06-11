高盛周三宣布，計劃從6月22日開始，先讓其位於紐約、澤西市、達拉斯和鹽湖城等辦公室的員工結束居家工作，重回辦公室上班。

除了美國，高盛還宣布其倫敦辦公室，從6月15日開始將會有愈來愈多員工回到辦公室上班。

高盛正打算檢討其在印度第三大城市邦加羅爾辦公室的員工，在6月底回到辦公室工作的安排。

由於新冠肺炎疫情擴散，紐約市在3月中宣布緊急狀態後，許多華爾街金融機構3月開始，只要其內部出現首宗確診病例，就會被強制讓員工居家工作。

高盛3月告訴員工， 大部份北美與歐洲的員工要開始居家工作，或者在輪換安排下到指定地點工作。

直到5月，其執行長所羅門（David Solomon）通知員工，高盛接下來的做法，是逐步讓全球各地辦公室的員工返回辦公室上班。

摩根士丹利5月也宣布，計劃在6月中到月底之間，開始讓部份交易員回到紐約總部上班。

(工商 )