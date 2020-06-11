和大集團旗下高鋒工業去年營收因中美貿易戰而下滑，新台幣兌美元匯率升值又侵蝕獲利，每股虧損0.26元，今(11)日股東會承認去年財報、營業報告書及虧損撥補表，通過不配發任何股利。和大集團總裁兼高鋒董事長沈國榮今日主持高鋒股東會表示，高鋒力拚不虧損。

高鋒去年合併營收18.83億元，營業虧損0.33億元，淨損歸屬母公司0.28億元，每股虧損為0.26元。今日股東會決議不配發股利。

沈國榮致詞表示，去年迄今，從中美貿易戰到爆發疫情，一波未平，一波又起，機械業比較辛苦，要賺錢很困難。高鋒去年虧損金額雖然不大是小數目，是近10年首度虧損。對他來說，是件大事。

高鋒客戶是汽車、ICT及模具業為主。沈國榮指出，和大訂單隨全球解封而逐月往上恢復，9月可以恢復到以往規模，依此情況推估，工具機業9月是谷底，會等汽車產業需求開始動起來，會激發汽車業採購機台意願，高峰工具機訂單就會回升，今年業績要維持去年水準，力保今年不虧損。

高鋒指出，高鋒董事長沈國榮從第二季親自帶頭與供應商採購議價，降低成本，品質改善及技術提升，加強內部經營調整，向政府申請營業衰減的艱困行業的紓困補助方案，第二季補助金挹注，不無小補，預估小賺，第三季轉投資股利入帳，可望轉虧為盈，第四季業績從谷底回升，全年就有機會不虧損。高鋒5月合併營收1.48億元，比去年同期減退11.23％；前5月合併營收6.55億元，較去年同期衰退21.48％。

(工商 )