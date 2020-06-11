文化部為鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業發展，特別在行政院振興三倍券外，加碼推出600元「藝FUN券」，以「藝文專用、不限區域使用」為原則，並採電子票券方式發行，文化部表示，詳細發行方式將於今天下午記者會進一步說明。

行政院會今天核定文化部陳報「疫後藝文振興-藝FUN券」報告。文化部指出，在行政院特別預算支持下，文化部將投入12億元作為加碼三倍券使用，共計發行200萬份，每份600元的「藝FUN券」，我國國民及領有居留證之外籍配偶、新住民皆可透過智慧型手機下載APP並完成認證後，獲取600元電子票券，一人一機限領取一次。持有電子票券的民眾則可於「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等，全台超過1萬家以上店家使用。

文化部表示，除了「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等，其餘如工藝、文創等個人工作室，只要具有稅籍等相關資格，就可申請經文化部審核後，加入「藝FUN券」適用店家。

文化部表示，「藝FUN券」將自7月22日開始發行，使用期限至今年12月31日止，有關「藝FUN券」的詳細使用方式及店家申請等相關資訊，文化部將於今（11）日下午由文化部長李永得親自向外界說明，邀請民眾共同加入「挺藝文」行列，一起攜手振興藝文產業。

(中時 )