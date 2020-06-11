16歲少年今（11日）7時許在新北市淡水區持水果刀砍10歲女童，造成自己左手撕裂傷、女童背部4公分撕裂傷。新北市長侯友宜今（11日）表示，目前2人都在醫院治療中，會好好關懷、了解事發過程，給予更深入的輔導，幫助他們走出事件。

少年持刀砍女童，侯友宜希望給予更深入的輔導。(葉書宏攝)

據悉，少年與女童均就讀新北某學校，分屬高中、國小部，少年疑因壓力過大才心生犯意，案由警方進一步偵辦中。

(中時 )