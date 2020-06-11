今天上午新北淡水發生高中男生隨機拿水果刀傷害女童事件，新北市議員陳偉杰接獲消息，第一時間聯繫新北市府警察局與淡水分局，了解高中生隨機傷人動機，以及有無其他校外人士唆使，陳偉杰表示，初步了解是該名高中生壓力太大導致傷人行為，但詳細原因要等警方釐清。

陳偉杰說，他接到許多家長陳情，家長對校園安全管理非常恐慌，也對該區近年來的治安失序感到失望，他要求市府警察局、教育局要提出專案檢討說明，讓淡水民眾能安心居住。

陳偉杰表示，他也在第一時間聯繫教育局關切兩位學生情況，兩位學生均無生命危險，目前留院觀察。許多家長向陳偉杰反應，擔心到校學生心裡感到不安、甚至恐懼上學，陳偉杰說，他已特別提醒學校要加強對學生心理輔導，也必須確保學生出入校園是安全的。

陳偉杰表示，淡水治安事件頻傳，有民眾向他抱怨淡水發展越快越好，擾亂發展的地下勢力就越發猖狂，他要求淡水分局針對近年來淡水治安事件以及改善作為提出檢討報告，同時也要求市府教育部要全面檢視校園安全，務必讓家長放心。

(中時 )