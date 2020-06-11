歐盟10日公布一份打擊假訊息聯合通訊文件，稱大陸參與了假訊息宣傳。大陸駐歐盟使團發言人在同日做出回應表示，歐盟指控大陸藉假訊息擴大宣傳並非屬實，並稱陸方亦是假訊息的受害者，並批評歐盟藉由這些文件選擇性提及大陸，對於反華和違背科學的真正的假訊息卻不聞不問，呼籲歐盟應秉持客觀公正的立場，來科學理性的處理相關問題。

大陸駐歐盟使團發言人對此表示，大陸一直以來都反對製造和傳播假訊息，在疫情當下指控散佈假訊息、相互指摘無助於國際抗疫合作；發言人認為國際社會應共同抵制假訊息，只有和衷共濟、精誠合作，才能早日戰勝新型冠狀病毒疫情，共同維護全球公共衛生安全。

事實上，對大陸指責的不只歐盟，美國總統川普上月30日也指控大陸全面控制世衛組織，導致世衛組織不能即時防範疫情。他指責大陸官員忽視向世衛組織報告疫情的義務，並向世衛組織施壓，在疫情爆發之初誤導世界。

川普表示，美國以往每年向世衛組織資助4.5億美元，大陸只資助4千萬美元，美國一直是世衛組織最大的資助來源。在終止與世界衛生組織的關係後，川普表示，美國今後會將款項重新導向到其他有急切公共衞生需要的地方，但沒有作出明確說明。

(中時 )