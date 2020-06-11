總召集人黃正忠（右）表示凱道遊行如期舉行。（圖／摘自黃正忠臉書）

高雄市長韓國瑜罷免案通過後，議長許崑源墜樓身亡，民主監督聯盟為討公道、悼念議長，決定13日（週六）上凱道表達訴求，不過卻傳出遭韓營勸退，挺韓大將杏仁哥態度也急轉彎，表示不會參加凱道遊行。對此，總召集人黃正忠今（11）日強調活動仍會如期舉行，絕不退縮，並高喊「替天行道」、「討回公道」等口號。

黃正忠今日召開記者會，表示這幾日韓國瑜要大家冷靜，杏仁哥也呼籲不要上凱道，自己遭媒體、名嘴、網軍抹黑抹紅，可見國家機器、民進黨總動員，意圖阻擋此次613凱道抗議、悼念民主烈士許崑源議長。

過去蔡英文提到，若對執政不滿就大聲說出來，如果聽不到再更大聲，若還聽不到就拍桌子。黃正忠指出，已多次申請凱道路權卻遭刁難，怒轟假民主，強調自己並非韓魂，是中華民國派、台灣魂，台灣不是民進黨的專有名詞，為了台灣可以粉身碎骨，喊話韓國瑜不要拋棄台灣人民，應勇敢站出來，「這就是台灣民主的可愛，這也是真正的台灣民主」。

黃正忠也透露，6月6日前凱道路權並非他申請的，活動也不是他發起的，但後來因為看不下去，才跳出來承擔所有責任，發覺很多熱愛中華民國的團體、國人，沒有合法的路權、平台發聲，所以6月8日凌晨才決定向台北市政府申請路權，但原本申請13、14日兩天，14日卻被刪了，呼籲相關單位歸還14日路權，強調不是鬧事、破壞安寧，而是讓大家有管道可以發聲，14日也要教大家如何拚經濟、救台灣。

對於遭韓國瑜勸退，黃正忠證實前幾日晚上，一名在韓國瑜競選時的團隊成員「小吳」，確實與他提及此事，應避免社會混亂、讓社會沉澱，但他認為一諾千金，竟然已申請路權就會承擔責任，絕不退縮。

(中時電子報)