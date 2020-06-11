民眾黨立委張其祿今日於立院黨團辦公室召開記者會時，針對媒體提問回應，有關高雄市長補選，民眾黨內部仍在討論，但應該會抱持開放態度，重點是看可能人選所端出的政見牛肉是什麼，才有辦法討論是否支持。而自提人選、與友黨合作、不參與介入，都是可能的選項。

民眾黨立委蔡壁如日前表示，有關高雄市長補選，民眾黨不排除跟國民黨合作，但希望是共推無黨籍人選。

張其祿回應，民眾黨目前內部還在討論人選，也還在評估策略上的考慮和規劃，而不管是自提人選或和友黨合作都還在觀察。也想看看不同政黨的人選，對於高雄發展的政策上，所提出的政見和市政規劃。

張其祿表示，自己作為一個高雄市民，看到高雄現在有很多懸而未決的問題，不論是哪個政黨的人選，對於這些市政問題的看法上到底是什麼，還要再看看。

張其祿說，民眾黨到底要自提人選、與友黨合作，甚至是不參與這次的高雄市長補選，都是可能的發展方案。高雄市長罷免案上周才剛落幕，民眾黨目前還不急著有明確的定調。

(中時 )