美股四大指數漲跌互見，美股今天跌多漲少，道瓊指數下跌282點、標普500指數也收跌17點，均呈現連2黑頹勢，亞股亦弱勢壓回，台股今小漲18.33點開出，報在11738.49點，其後即漲幅收斂，壓回平盤附近，數度翻黑，惟依舊相對亞股持穩，新台幣今大升1.6角，目前台股因外資認錯歸隊，技術面與籌碼面均佳，加上股東會行情，有利於偏多格局發展。

權值股今漲跌互見，台積電(2330)開高小漲，盤中持穩在漲幅0.8%左右，成功突破3月初326元高點壓力，股價持穩所有均線，股王大立光(3008)昨日股東會釋出第3季景氣不明朗訊息，有客戶下修訂單，今引發市場恐慌，跌幅一度逾2.5%，摜破4300元大關以及5日線，鴻海(2317)5月營收創歷年同期新高，今震盪在平盤附近，拚站穩80元大關，面板雙虎友達(2409)呈現盤上狹幅小漲、群創(3481)則是持穩上揚逾1%，至於今日股東會的聯發科(2454)，持續看好中長期成長趨勢，對5G出貨有信心，盤中股價上揚約1%，和碩(4938)則因客戶需求升溫，上修第二季財測，今帶量漲逾3%。

5月營收公布告一段落，今業績題材股也成為盤面焦點，巨大(9921)5月營收創單月歷史新高，一度攻上漲停；聰泰(5474)也因5月營收雙升再創高，股價奔漲停；健策(3653)5月營收衝歷史第三高，今漲幅逾2%；茂矽(2342)5月營收雙增，今股價一度大漲5.5%。

分析師表示，台股目前各均線呈現多頭排列，加上外資認錯歸隊，技術面與籌碼面均佳，股東會行情加溫，台股欲小不易，目前季線已在10,475點附近轉彎向上與年線11,000點形成中期大支撐，後續預計只要外資持續作多，就將有利指數持續盤堅向11,800～12,000點推升，偏多格局持續。

(時報資訊)