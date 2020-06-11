長虹(5534)今日舉行股東會，董事長李文造不改直率說，房市自104年走下坡，據一般統計來看，價格下修1成半左右，現在量價皆有回溫，但因市場供給量大，房價想暴漲沒有機會，受到首購和換屋族的支撐，價格不會掉，市場雖然有出現秒殺的個案，但都是低單低總的小案子，案量大的案子是順順的去化，並沒有短時間內就完銷，自己是預期未來房價還是會緩緩揚升，但要漲到超過上一波的高點不太可能。

台灣民眾有經過SARS的衝擊，知道疫情過後房市會大漲，李文造說，所以此次在新冠肺炎疫情中，房市打擊並沒有太大，目前疫情緩和後，也會更為轉好。但房價沒有暴起暴落，預期以後會緩慢的回升。豪宅方面，新案子要蓋豪宅已經是零了，但以前所蓋的案子現在銷售是有動，表現比以往要好一點。李文造說，長虹暫時不會推豪宅，主要是沒地，總不能位置不好、地點不佳也自稱是豪宅。

現在利息低沒什麼壓力，所以土地十分搶手，李文造說，「養成建商很大膽，嘸驚啦」，現在心臟要強下手要快，才能搶到地，地主十分惜售，地真的很難買。他說，未來5年公司還有900億元的案子，並不想高價搶地，現在買地等到要推出房子也要3年後，但3、5年後房市情形到底怎麼樣也無法把握，還是量入為出較好。

都更困難度高時間又長，李文造則說，現在都更民眾接受度變大、釘子戶變少，現在雖然量還很少，但預期未來供給會很大，現在只要房子老了，大家都想要都更，都更很像是全民運動，雖然都更案很慢但目前已有很多是在進行中，未來供給量會變大。

(時報資訊)