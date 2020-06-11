遠東銀（2845）今（11）日召開股東常會，對於下半年3家純網銀預計陸續開業，如何因應可能衝擊，遠銀總經理周添財認為，純網銀有優勢也有劣勢，而遠銀已有數位金融子品牌Bankee，且可作為與金融科技（FinTech）對接的合作平台，對於挑戰已經準備好了。

遠東集團董事長、遠銀副董事長徐旭東致詞時表示，遠銀雖是中小型銀行，但銀行不是大就好，而是講究管理得多好。上千年來，在歐美有許多規模不見得龐大，但深具獨特性、且表現一流的金融機構，遠銀就是走這樣的路線，各金融部門都很獨特。

徐旭東表示，現在進入後時代疫情的新常態狀態，遠銀正在努力轉型增長。不過，他認為遠銀算是「生得很好」，因為遠東集團內有零售、通訊、生產、服務等各行各業，可扮演連結角色，其他銀行不見得有這種基礎及環境。

對於純網銀陸續開業帶來的可能挑戰，周添財認為，純網銀有優勢、但也有劣勢，像是沒有面對面服務。而遠銀有數位金融子品牌Bankee，目前是存款業務，未來將有信用卡、放款等業務，任何純網銀業務都可以在Bankee旗下合作。

周添財指出，Bankee社群銀行也是遠銀作為與金融科技業者對接的合作平台，在運用開放OPI打造金融開放平台（BaaP）下，創新商業模式持續出擊，對於純網銀開業的挑戰，遠銀已經準備好了。

遠銀持續推升全行數位化成熟度，除在年初推出i-Happy數位智慧客服，服務離櫃率在近期亦創93％新高，數位獲客率亦跳升至37％。數位金融團隊計畫推出Smart RM智慧理財，並持續結合遠東快樂用卡串聯遠東集團零售品牌的金融服務平台，以豐富遠東生活圈。

(時報資訊)