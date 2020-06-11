世紀鋼(9958)持續受惠離岸風電事業陸續投產，5月營收3.73億元，月增3.46%，較去年同期增加138.46%。1-5月營收19.17億元，較去年同期增加179.36%。單月及累計營收均維持年成長逾100%的態勢。
世紀鋼今年風電事業的貢獻力度開始展現，預計今年起陸續出貨沃旭、CIP大單，加上傳統鋼構訂單增加，挹注1月起營收即比去年同期增長逾2倍。
世紀鋼全年可望受惠離岸風電及傳統鋼構接單同步熱絡，今年業績成長動能強勁，目前風電訂單明朗，法人估全年營收將創新高，比去年成長上看2倍。
展望風電事業仍持續成為後續業績成長動能，世紀鋼目前手上風電相關訂單執行時程約至2023年，傳統鋼構業務的訂單能見度則看到明年第二季。
世紀鋼受惠風電長單進入營收認列高峰期，第一季營收11.83億元，年增195%，營業淨利1.35億元，淨利歸屬母公司業主1.15億元，年增率702.69%，毛利率提升約2個百分點至18%；獲利年增7倍，EPS 0.55元。
(時報資訊)
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