遠東銀（2845）今（11）日召開股東常會，對於香港國安法是否影響香港分行布局，副董事長徐旭東表示，集團完全按情況及機會進行調整決定，但認為香港身為全球第三大金融中心的地位要改變「不是那麼簡單」。

遠銀目前在海外僅設有香港分行，面對香港國安法是否調整布局，徐旭東認為，目前香港的狀況實在不清楚，但遠東集團是個國際企業，完全看情況和機會做布局調整決定，策略很清楚，「香港變，我們就跟著變」。

徐旭東認為，香港是全球第三大的金融中心，未來是否也會遷移，要看情況而定。不過，他的香港朋友認為，金融體系後頭有一系列的軟體作業，整體金融架構很難一下子被取代，即使說遷到新加坡去，但新加坡也不可能一夕就取代，實際做來不是那麼簡單。

遠銀總經理周添財表示，遠銀香港分行不是只作香港業務，而是聯合台灣母行承作國際業務。而遠銀也積極拓展海外市場據點，原訂第二季展開營運的新加坡及越南胡志明辦事處，因受疫情影響而暫緩，將待疫情趨緩後盡速啟動，預期今年內應該會開業。

(時報資訊)