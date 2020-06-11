中華電(2412)今(11)日宣布與韓國電信業者LG U+戰略合作，將結合雙方5G技術與數位影音內容資源，提供消費者更優質的5G創新娛樂應用服務。

中華電表示，自身擁有4G/5G最大頻寬與5G超高技術，加上LG U+集團資源的VR與多視角演唱會內容，將以5G超快網速，打造高品質的影音娛樂體驗。

LG U+為韓國5G VR娛樂內容的先驅者，透過其健全的娛樂產業生態圈，已在韓國掀起5G多媒體熱潮，此次中華電攜手韓國LG U+宣布5GVR與多視角影音娛樂的戰略合作，將打造國內5G娛樂產業新未來。

中華電與韓國LG U+本次推出的5G娛樂內容，包含VR 4K影視、多視角演唱會音樂電視節目，中華電行動通信分公司陳明仕總經理表示，中華電看好年輕族群在娛樂市場的需求，強力部署5G創新應用。LG U+長期深耕5G創新娛樂產業，此次合作將促進台灣5G娛樂產業接軌全球，拓展VR應用與多視角演唱會的市場。透過中華電5G超快網速，享受身歷其境的VR 4K影視服務與多視角近距離觀看演唱會體驗，真正為消費者打造嶄新的視聽娛樂經驗，迎接5G時代的到來。

(時報資訊)