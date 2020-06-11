大立光(3008)保守看待第3季，旺季展望不明朗，影響到今天股價表現，大立光盤中股價下跌逾100元，拖累玉晶光(3406)同步走跌。

大立光於10日舉行股東會，大立光執行長林恩平於股東會後對下半年釋出展望，受到新冠肺炎疫情及美國新禁令影響，智慧型手機市場需求疲弱，致使大立光第3季傳統旺季不明朗。

大立光5月合併營收為38.66億元，月減17.45%，年減23.01%，為今年2月以來新低，累計1到5月合併營收為217.45億元，年增9.67%；由於客戶需求疲弱，大立光表示，6月拉貨動能與5月差不多。

林恩平表示，第3季是傳統旺季，有些客戶因新機即將上市如常拉貨，有些客戶則下修的很厲害，明年及後年新產品開發也有遞延現象，目前7月仍在接單中，第3季還看不清楚，希望今年還是有旺季，不過，儘管智慧型手機終端需求不明朗，但自由曲面鏡頭(Freeform lens)產品今年可望出貨，9P今年亦有客戶導入設計，有機會出貨。

由於大立光對第3季展望保守，致使今天盤中股價下跌逾100元，玉晶光、新鉅科(3630)等以手機鏡頭為主的廠商今天盤中股價亦同步走跌。

(時報資訊)