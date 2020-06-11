捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）9日宣布將於8月底率團訪台，這將是有史以來訪台層級最高的捷克官員。不過，捷克外交部長派提賽克（Tomáš Petříček）卻在捷克電視台上表示，「在尊重一中原則下，建議議長不要訪台。」對此，我外交部重申竭誠歡迎維特齊議長到訪。

外交部歐洲司副司長陳詠韶今天指出，維特齊在記者會上已經明確表示訪台之行是經過各方討論充分交換意見所做的決定，是為了促進台捷各方面領域關係，並彰顯捷克在自由民主人權各方面價值觀與台灣的深刻共鳴。捷克參議院之前也以50比1的絕對多數，通過提案支持議長訪問台灣

維特齊議長是於本年2月底獲選，接任猝逝的柯佳洛議長（Jaroslav Kubera）遺缺，他上任後曾公開表示，捷克作為獨立自主國家，不應在強權壓迫下屈服，應彰顯捷克前總統哈維爾（Václav Havel）精神，延續捷克重視自由、民主及人權的傳統。

此外，曾競選總統的捷克參議員德拉霍斯（Jiří Drahoš）也將在10月訪問台灣。陳詠韶說，德拉霍斯是參議院科學、教育、文化與人權委員會主席和捷克化工學會理事長，應台灣學界邀請參加台北舉行的台灣捷克科技日等活動。

(中時 )