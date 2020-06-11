大雅分局結合警友會前往「愛盲育幼院」關懷慰問，並捐贈物資及慰問金等。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

東興警友站站長林玉臨致贈新式反光背心，保障員警夜間執勤安全。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

警察節前夕，台中市豐原分局號召轄內宮廟，老牌糕餅店及警友站等單位，捐贈愛心物資給山海屯啟智協會，和心智障礙者們一起共度過節的氣氛。分局長黃永志表示，該協會目前收托20位中、重度智障孩童，除了教他們生活自理，還教他們工作技能，從學習中激發潛能。

大雅分局則舉辦愛心捐血活動，鼓勵員警及社會大眾挽袖捐血。副分局長鄭正任也率同仁前往「愛盲育幼院」關懷慰問，除捐贈物資外，大雅警友辦事處張主任另外加贈慰問金3萬元，祝福院童們都能平安喜樂，過程溫馨愉快。

鄭正任表示，員警平時除戮力維護轄內治安外，更重視為民服務及社會救助工作，警察節前夕回饋地方，內心感到相當欣慰，期許分局同仁，服務民眾就如同服務家人一般，要有同理心、讓民眾真正感受到警察溫馨的一面。

東勢分局東興派出所警友站為保障員警夜間執勤安全，特別贈送新式反光背心，另訂製透氣運動上衣，鼓勵員警勤餘時多運動，強健體魄維持身心健康。東興所長洪存孝感謝警友對員警的關心及相挺，除讓員警夜間執勤安全受到保障外，也鼓舞員警士氣。

(中時 )