想要的小米(Xiaomi)優惠產品，自己決定！小米台灣今(11)日起開跑「小米夏日祭」活動(活動時間至6月14日23:59止)。本次活動中主打的 5 樣商品，先前已在官方粉絲團交由廣大米粉投票決定。到底哪一些商品人氣最夯，小米開出的優惠價又有多吸引人，米粉一定要把握時間來了解。

根據網路投票結果，人氣勝出的「小米夏日祭」5 大優惠商品，分別是米家手持無線吸塵器 Lite(降價200，優惠價NT$4795)、AMAZFIT智慧運動手錶 2(降價500，優惠價NT$4495)、小米藍牙耳機 Air 2(降價200，優惠價NT$1795)、20000 小米行動電源3高配版(降價100，優惠價NT$895)及米家智慧攝影機 雲台版(降價170，優惠價NT$825)。

「小米夏日祭」由米粉票選出的五大優惠商品。(摘自小米台灣官方臉書粉絲團)

本次小米夏日祭除了五項主要優惠商品已由米粉選出，還將祭出近60個品項直降、加價購組合、指定商品現金券、滿額贈等多項優惠。包含凡購買小米手環4折價200元，優惠價NT$665元，再贈專屬腕帶五選一；購買米家空氣淨化器 Pro折價500元，優惠價NT$6,395元；購買米家掃拖機器人 1C折價500元，優惠價NT$6,095元，更可以優惠價加購專屬周邊配件；購買小米 AI 音箱折價600元，優惠價NT$895元；購買米家電動起子機折價150元，優惠價NT$745元；數量有限，售完為止。

同時，於「小米夏日祭」期間，訂單不含手機滿新台幣$12,000元即贈智慧家庭必備「小米 AI 音箱」（價值NT$1,495元），數量有限，贈完為止。除了滿額贈外，每個帳號皆可領取「訂單不含手機滿$1,000元現折$120元現金券」與「訂單不含手機滿$2,000元現折$240元現金券」，更限時限量提供「米家電磁爐專屬折扣$150元現金券」及「米家檯燈Pro專屬折扣$400元現金券」等特定商品折價券。同時，凡購買任一商品享加NT$345購小米藍牙自拍桿一支（原價新台幣$395元）及加$135元購小米迷你雙肩包一個（原價新台幣$165元）；購買任一款行動電源，即可以銅板價$10元加價購小米LED隨身燈一個或小米隨身風扇一個。米粉可以把握時間參考選購。

(科技)