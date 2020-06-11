位在加州、立足市場20年的美國第一家「鼎泰豐」餐廳，今（11）日凌晨於官方臉書發文公告，將自美國當地時間6月12日起歇業。公告中指出，歇業原因主要是當前經濟環境不佳，並謝謝客人過去20年的支持。此項決定，一般推測應該仍是新冠肺炎疫情衝擊造成。

鼎泰豐是台灣美食國際化發展最成功的餐飲品牌，目前在日本、美 國、英國、新加坡、印尼、韓國、馬來西亞、泰國、澳洲、阿聯酋、 菲律賓、中國、香港與澳門都有門市，全球店數超過160家。在美國，鼎泰豐則有12家餐廳，分布於加州、奧勒岡州與華盛頓州，華人眾多的加州，是鼎泰豐進美國最早插旗的州。

新冠肺炎疫情全球肆虐，嚴重衝擊觀光餐旅業，台灣亦沒有例外。目前，國內疫情雖然趨緩，消費回流、外食市場升溫，但據了解，防疫期間，鼎泰豐全台連鎖門市生意亦受衝擊，來客數減少一至三成，位在百貨公司內的門店受災又比街邊店嚴重。

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