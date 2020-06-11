台灣菸酒股份有限公司指出，自今（2020）年7月1日至12月31日止，台菸酒每雙周將推出「台酒振興三重送」活動，包括折扣券、滿額加碼送、優惠抽獎活動，而且台菸酒針對各酒廠特色產品推出促銷規劃。

根據台菸酒評估，振興活動預期可吸引100萬至120萬人次至各觀光酒廠旅遊及銷售據點消費，有望帶動15億元觀光活動經濟效益。

(工商 )