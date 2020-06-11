大陸國家郵政局統計，5月大陸快遞業務量完成73.8億件，較去年同期增長41％，快遞業務收入完成771億（人民幣，下同），較去年同期增長25％。大陸快遞業在疫情後期逆勢增長，業務量增速逾40％，創2018年2月以來新高，快遞業復工達產快於預計，好於預期。

《中國網》報導，大陸國家郵政局指出，5月大陸快遞業保持高速增長態勢主因在於：第一，「雙品網購節」拉動作用明顯。第二屆「雙品網購節」總銷售額達1825.1億元，帶動實物商品網路零售額超過3800億元，較去年同期增長33.3％，消費潛力有效釋放。受該因素影響，五一假期期間，大陸全國郵政快遞業共攬收包裹11.02億件，較去年同期增長41.8％。

第二，直播帶貨持續火熱。「五一」期間，電商直播場次和直播商品數量較去年同期分別增長1倍和4.7倍，促進了市場銷售快速回升。

第三，時令水果加速上行。5月以來，枇杷、荔枝、櫻桃等應季水果陸續上市，在生鮮電商、網路直播、原產地直銷等模式的推動下，除傳統主打水果外，閻良甜瓜、銀妃三華李等特色農產品需求旺盛。

第四，消費模式加速向線上轉型。疫情防控常態化的形勢下，疫情期間蓄積的大量消費需求轉為線上釋放，大陸快遞業發展動能進一步增強，日均業務量接近2.5億件。

(旺報 )