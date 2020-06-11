手術後幾乎全部移除(左方紅色箭頭)

苗栗縣1名25歲體型肥胖的女子，經常以彎腰姿勢工作，2年前發現患有椎間盤突出，覺得症狀還可忍受選擇復健及藥物治療，不料今年初，她右下肢麻木疼痛感加劇，求治部立苗栗醫院神經外科，經安排新式微創脊椎內視鏡手術，移除突出及破裂的椎間盤順利改善症狀，術後恢復良好，第2天就能出院返家。

部立苗醫神經外科醫師吳聖文表示，椎間盤突出是常見的脊椎疾病，大部分患者可透過藥物、復健、姿勢改善，甚至是神經阻斷術等治療，獲得症狀的控制，但是若是椎間盤壓力太大，破裂卡在神經根旁，就需接受手術治療，取出破裂的椎間盤。

吳聖文指出，該案例經核磁共振檢查不僅發現椎間盤突出，還破了出來往上游移，卡住腰椎第4神經根；經評估後安排「新式微創脊椎內視鏡手術」，移除中央突出及破裂的椎間盤，移除瞬間，女子隨即表示右下肢的麻痛消失，術後3個月追蹤核磁共振，發現她的腰椎神經回到正常不受壓迫，而突出的椎間盤也消失。

吳聖文表示，新式的脊椎內視鏡手術，安全性高，傷口小（小於1公分），出血量少，恢復快，通常住院1天即可返家，從側面進入的內視鏡手術採局部麻醉進行，病人與醫師在手術過程中隨時互動，大大提升安全性。體型肥胖的病人，脂肪組織肥厚，會增加傳統手術的困難度，改採新式微創脊椎內視鏡手術，幾乎不受體型的影響，可安全移除病灶。

醫師呼籲預防勝於治療，平日應多注意脊椎和姿勢的保養，不要久坐久站，避免長時間彎腰搬重物低頭等，還有體重也是重要影響因子，維持正常的體重可以降低脊椎的負擔，降低椎間盤突出發生的機率。

(中時 )