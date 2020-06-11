桃園市國民黨籍7連霸議員劉茂群因賄選案，二審宣判當選無效定讞，遺缺確定將由該選區「落選頭」無黨籍段樹文遞補，段曾列國內十大槍擊要犯。對此，新北市長侯友宜今（11日）表示，每一個人都有過去，為社會好好做事，都給他加油打氣。

侯友宜表示，過去的事相信只要同心面對一個另外人生，為社會好好做事，都給他加油打氣，好好的做事，要做出對社會、國家有貢獻的，期待有這樣一個好的作為。

(中時 )