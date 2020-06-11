高雄市長韓國瑜遭罷免當晚，議長許崑源感嘆優秀的執政團隊竟遭罷免因而絕望自殺，事後綠營卻有許多人抹黑許崑源，對此韓國瑜質疑，許崑源和鄭南榕都關心台灣民主，後者卻被抹黑成狗熊，太惡毒了！國民黨主席江啟臣今天出席華僑救國聯合總會舉辦的座談，會前被問到韓國瑜的類比時表示，凡是為台灣民主或家鄉城市貢獻者都不應抹滅，難道許崑源對高雄的貢獻和對民主的關心不值得肯定？且重點是不應在人去世後予以侮蔑。

對於前國民黨主席朱立倫質疑國民黨改革太慢，強調應撕掉被民進黨貼上的親中標籤，江啟臣說，改革是所有黨員的事，會加快腳步，改革委員會將於月底前提出建言。

對於高雄市長補選人選徵詢了誰？江啟臣表示徵詢中，但細節不便透露。有無可能在補選和民眾黨合作？他表示高雄未來發展才是國民黨最關心的，會保持彈性找出適合人選。

怎看周六將有支持韓國瑜的群眾上凱道？他表示集遊本就是人民權利，但對個人是否參加未回應。

國民黨立委吳斯懷、呂玉玲、溫玉霞、陳以信也出席本次座談，溫玉霞指出她早早努力為僑民爭取開放寄口罩給僑民，並推動不在籍投票。陳以信則反駁流言，指出三百多萬僑民交的健保費，其實比使用的還多。吳斯懷透露，他祖上也是華僑，舅公史堅如更曾追隨國父孫中山先生革命。

(中時 )