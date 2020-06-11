Damn we have an absolute 0% chance 😂 couldn’t even get a mention 💀💀 https://t.co/A6MVBf6L8U — De'Aaron Fox (@swipathefox) June 10, 2020

《ESPN》日前針對「誰是西區第8種子」做出機率預測，結果本季戰績與鵜鶘並列西區第10的國王，竟然完全沒被列在這項預測當中，也讓國王主控福克斯不禁發推自嘲，「該死！我們絕對有0％晉級季後賽機會，卻完全沒被提到。」

其實不僅國王被如此看衰，同樣列在22支參加復賽隊伍的太陽也是隻字未提，被《ESPN》評估最有機會搶下西區第8種子球隊，分別是排名第9的拓荒者35.3％、排名第8的灰熊32.4％、排名第10的鵜鶘29.4％與排名第12的馬刺2.9％。

《ESPN》會看好目前還落後西區第8灰熊3.5場勝差的拓荒者，主因是紐基奇、柯林斯兩大內線主力，都有機會能夠趕在復賽前夕宣告傷癒復出，搭配「雙衛」利拉德、麥科倫的強大火力，拓荒者確實很有可能扭轉頹勢搶下西區第8種子。

但在《ESPN》這項預測當中，拓荒者、灰熊、鵜鶘與馬刺4隊晉級機率加起來剛好是100％，等同認定國王與太陽沒有一絲晉級機會，可是NBA歷經快5個月時間重新開打，屆時各隊狀況都難以預測，就看最後《ESPN》是否被打臉吧！

(中時 )