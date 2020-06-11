配合疫情逐步解封，行政院會今天核定，交通部7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，將不分平假日，以5大方案，推升國民旅遊內需消費，並促進旅遊所需的「食、宿、遊、購、行」整體關聯產業發展，預估投入新台幣39億元經費，預期可帶動約638萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約235億元。

交通部表示，為期整個方案更符合廣大民眾需求，有效帶動人潮刺激消費，將不分平假日皆能適用，內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、「台灣觀巴優惠」及「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」，實施期間為今年7月1日至10月31日，藉此振興觀光產業，並帶動整體市場經濟活絡。

在團體旅遊優惠方面，補助對象為包裝國內團體旅遊行程之合法設立旅行業，每家旅行業以35團為限（每1分公司再多2團），旅遊天數應為2天1夜以上，平假日均適用；須安排住宿於依法取得觀光旅館業執照之觀光旅館或取得登記證之旅館或民宿，並使用合法之交通工具。

在自由行旅客優惠方面，基本方案的獎助對象為本國國民（每一身分證字號限使用一次），入住有參加優惠活動的旅館或民宿，住宿一個晚上一個房間可依實際住宿房價折抵1000元，平假日均適用。

交通部另規劃離島加碼項目，每人可於金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、台東縣綠島鄉、台東縣蘭嶼鄉再多使用1次折抵，1個房間1個晚上依實際住宿房價最多折抵1000元，平假日均適用。

另外，還有觀光遊樂業入園優惠措施，高中以下國民暑假免費入園。今年7月1日至8月31日不限次數平假日均適用。2001年7月1日（含）以後出生國民適用。

在台灣觀巴自由行優惠方面，獎助台灣觀巴業者提供自由行旅客參加台灣觀巴半日、1日遊行程可享2人同行1人免費。平假日均適用。

此外，補助地方政府辦理在地特色觀光活動，將補助地方政府依地方特有觀光元素、觀光景點及結合旅宿業規劃具在地特色之活動。每縣市最高補助1000萬元。

(中時 )