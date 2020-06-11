16歲少年11日7時許在新北市淡水區持水果刀砍10歲女童，造成自己左手撕裂傷、女童背部4公分撕裂傷，教育局緊急回應，該少年平日個性內向，平時表現良好且有責任感，家庭狀況正常，近日無異常行為，後續將配合警方釐清傷人動機。

教育局表示，已指派督學前往醫院探視傷者並給予必要協助，目前受害學生並無生命危險，將持續關懷協助，學校啟動專輔小組，就目睹學生進行輔導，及對受害學童持續關心，以協助其復原後返校就學。

教育局指出，已請校方針對校內師生，立即安排安心輔導，另請輔諮中心提供輔導資源協助學校安撫同儕、教職員工情緒，對家長發送安心文宣，將針對事件學生、目睹兒童等進行後續心理輔導，並持續追蹤。

此外，教育局將請該校依「教師輔導與管教學生辦法注意事項」，於學生身體自主權及人格發展權考量下，加強特定學生相關違禁物品檢查，並針對同一學校不同學制學生，要求未經同意不得隨意進入非學制區域，以免造成衝突及意外事件，發現可疑人、事、物應立即提高警覺、通報處理。

另請各校應利用相關課程或集會時機，加強學生安全意識、被害預防觀念教育及法治教育宣導，以免學生誤蹈法網造成終身遺憾。

(中時 )