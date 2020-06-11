百年老店大同六月三○日要舉行股東會，市場派來勢洶洶，公司派緊咬市場派中資疑雲不放。立委陳歐珀日前也接獲檢舉函，要求金管會對大同中資案趕緊調查，希望能大同股東會前查清楚，市場派的資金來源，以保障股東權益和國家資訊安全。

大同股東會前，立委陳歐珀又再度接到大同市場派疑有中資檢舉函，陳歐珀十日）找來金管會協調，陳歐珀要求金管會應針對大同非法陸資股東應盡速釐清其行使股東權合法性，「前主委顧立雄曾承諾會盡速辦理調查…希望金管會能在六月三○日前查明，以保障股東權益和國家資訊安全。」

早年配合政府經濟建設計畫，所興建的電表廠、馬達廠與重電廠，為國家建設奠定了重要基礎。從機場、港口乃至於高速公路，處處是大同的產品，締造了許多不為人知的紀錄。／資料照

據陳歐珀手中檢舉函資料顯示，先前炒股的台商鄭文逸、上海知名地產商任國龍目前仍舊持有大同高額股票，任國龍去年持股大同二六‧八九％，被金管會開罰後，處分掉一一‧七九％，僅剩一五‧一％，但任國龍持續加碼持股，總持有大同五十五萬張、二十三‧五九％。

檢舉函指出，任國龍今年新增持股，分別是大同日前揭露的前十大股東的二間全新外資，分別是排名第一的「群益金鼎證券股份有限公司受託保管群益證券（香港）有限公司客戶群益證券託管有限公司投資專戶」，以及排名第四的「匯豐銀行託管ING亞洲私人銀行有限公司」，各自持股大同八‧七三％和五‧八七％。

除任國龍之外，檢舉函也揭露市場派為首的王光祥和台商鄭文逸持股大同的情況，王光祥總計持股大同一一‧一四％，較去年減少九○二一張，分別由羅得投資、三雅投資和競殿投資三家公司持股大同。至於台商鄭文逸今年持股也從七‧六％提高到八‧四四％，他主要透過欣同、新大同、鄭文逸、鄭佳佳、鄭文華等親友持股。

攤開大同前十大股東資料，目前市場派持股大同不到一○％，分別是大同大學及中國信託保管受託保管大同員工持股信託專戶。

大同今年股東會將改選董監事，公司派由大同董事長林郭文艷為首，市場派則以王光祥為主，兩方分別提出足額名單，總計有十九人欲搶六董、三獨董，戰況可說是歷年來最激烈。

林郭文艷為首的公司派找上兩大委託書徵求通路商全通及長龍，還和十二家券商結盟，市場派則和聯洲，以及福邦、康和、元富等三家券商合作，雙方委託書大戰也一觸即發。

扣除由市場派掌握的外資，大同外資持股約二成，散戶持股約一成，市場人士指出，外資和小股東將成為這次雙方對決關鍵，由於市場派中資疑雲未除，恐怕將左右外資和小股東的動向。

郭林文艷在這場大同戰役中的靈魂人物，北一女，台大畢業，水從美國馬里蘭大學成歸，回到台大任孝才一年，就被林挺生延攬到大同工學院擔任濟學講師，後來認識大同少東林蔚山土，28歲即入林家，成為大同長媳，也一直是先生得力助手，對外低調內歛，直到公公林挺生過去在站出台面。

人生大多歲月都在大同，一路走過風雨不斷，至今仍工作狂的她，一生努力為林家穩住大同江山，六月底關鍵時刻，她一步都不敢放鬆。

(中時電子報)