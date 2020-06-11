藝人小豬羅志祥日前與周揚青事件鬧得沸沸揚揚，命理師紛紛以不同角度分析渣男命格。美女命理師席子淇，近日也在臉書分析「哪些男命容易出軌」，不過由於照片火辣，一雙雪白巨乳太搶眼，讓粉絲忍不住全都分心，一片歪樓狂喊：「老師好正」、「我要追老師」。

席子淇在臉書發文指出，對於男命，桃花就是男命八字遇財的年份，這樣的年份，男人容易放縱酒色，異性緣多。男命八字日支、時支見桃花為外桃花，這樣八字的人容易有外遇。第二種男命，是八字帶傷官的人，這樣的男性缺乏自制力，容易出軌。第三種是男命八字裡合會多的人，容易與別人投緣，人際關係好，交往的人多了，自然容易發生外遇。

身材姣好、外型亮麗的席子淇，擁有眾多粉絲，專業命理分析又配上傲人雙峰的照片，更是迷倒眾人，網友紛紛在底下留言「老師好正」、「老師晚上好，這樣子太貼心嘍，我都小鹿亂撞嘍」、「子淇老師晚安，身材很好」、「妳這張照片，害我不知道要看哪裡」、「老師單身嗎？可以追嗎」、「我要追老師！」。

(中時電子報)