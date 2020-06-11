恒指跌0.5％ 美團股價創新高 11:402020/06/11 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒指11日低開51點，盤中一度跌192點，低見24,857點，隨後反彈，高見25,059點，但未能站穩25,000點大關。截至11日上午11時15分，恒指報24,920點，下跌128點，跌幅為0.5％。國企指數報10,096點，下跌47點，跌幅為0.5％。 香港信報報導，藍籌股方面，匯控跌2.1％，友邦跌0.5％，領展跌0.9％。新經濟股續強，美團曾大漲6％，見169.2港元，創下新高紀錄，現漲5.5％。騰訊創逾兩年新高，現漲1.4％。 (工商 ) #恒指 #美團 #現漲 #跌幅 #股價創新高 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！台股狂噴8天後… 專家鐵口明天漲跌 - 財經 蘋果降價太狠！iPhone 11銷量暴衝 陸手機受重傷 - 財經 不是張忠謀、郭台銘 老謝：台企大老中 對他印象最深 - 財經 美股凶猛殺尾誰幹的？專家爆背後兇手… - 財經 陸晶圓龍頭砸800億追上台積電？ 一張圖曝殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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