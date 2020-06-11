恒指11日低開51點，盤中一度跌192點，低見24,857點，隨後反彈，高見25,059點，但未能站穩25,000點大關。截至11日上午11時15分，恒指報24,920點，下跌128點，跌幅為0.5％。國企指數報10,096點，下跌47點，跌幅為0.5％。

香港信報報導，藍籌股方面，匯控跌2.1％，友邦跌0.5％，領展跌0.9％。新經濟股續強，美團曾大漲6％，見169.2港元，創下新高紀錄，現漲5.5％。騰訊創逾兩年新高，現漲1.4％。

(工商 )

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