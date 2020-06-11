本月18至19日舉辦的第3屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）視訊會議，將邀請總統蔡英文以錄影的方式向國際社會分享台灣防疫成果及民主經驗。值得注意的是，蔡總統是會議第二天首位致詞貴賓，緊接在後的是美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）等各國政要。

根據最新公布議程，中華民國（台灣）總統蔡英文將在19日就「在疫情中捍衛民主」發表演講。

外交部表示，蔡總統演說於台北時間6月19日下午7時10分開始，接續有龐培歐、澳大利亞前總理Malcolm Turnbull、歐盟執委會副主席Vera Jourová、美前國務卿柯瑞(John Kerry)及歐布萊特（Madeleine Albright)等各國政要，均以錄影或視訊方式與會。

外交部指出，「哥本哈根民主高峰會」的主辦單位「民主聯盟」（Alliance of Democracies, AoD）是丹麥前總理及前北約秘書長Anders Fogh Rasmussen於2017年成立的非政府組織，他並倡議於2018年召開首屆「哥本哈根民主高峰會」，藉鏈結全球民主社群成員，推動全球民主化運動的目標。透過各國政要、學者專家及民運人士的參與，該峰會近年已成為強化民主論述的重要國際論壇。

民進黨立委羅致政表示，台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國台灣，已經獲得全世界認同。新時代到來，總統跟國際間重要領導人同場視訊是新作法，相信以後越來越多。

民進黨立委張宏陸說，疫情過後台灣民主被世界看見，這只是起步，未來還要走很遠，中國會繼續參與台灣參與國際組織。川普要台灣被世界看見，台美一起參加是刻意安排。

哥本哈根民主高峰會,民主聯盟,蔡英文,龐培歐,外交部,羅致政,張宏陸

(中時 )