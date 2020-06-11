聯準會周三（10日）維持近零利率政策，並延續到 2022年，美股那斯達克指數創下歷史新高，收盤來到10020點、衝破萬點整數關卡，不過尾盤出現當沖客恐慌拋售而壓回。花旗證券警告，投機性買盤推升指數大爆發，市場樂觀氛圍已是18年來最高，但未來1年下跌的機率也飆升至70%，投資人不可不慎。

Business Insider報導，花旗證券發表最新報告指出，該證券設計的「恐慌、狂熱模型」透露出目前市場狂熱情形已是2002年來最高水位，暗示未來12個月，美股下跌的機率超過70%。

模型依據的一項指標即是那斯達克指數交易量占紐約證交所成交量比重，近期該比重數據波動相當劇烈，從下單交易平台來看，當沖客急劇暴增占重要原因之一。

報告指稱，新進散戶螞蟻雄兵帶動投機性買盤爆發，也大幅拉升那斯達克指數成交量。值得留意的是，投資人熱中炒股而忽略市場5大風險，包括失業率、貿易摩擦、社會動亂、可能爆發二波疫情，以及總統大選等。

由於散戶無視失業率持續攀高，花旗認為，空單回補和當沖投機炒作，可能醞釀市場下一波意外。

(中時電子報)