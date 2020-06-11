為刺激國人出遊，交通部觀光局祭出「安心旅遊」團體行、自由行、遊樂園、台灣觀巴等獎助方案，有效期限自7月1日起至10月31日止。其中，「台灣觀巴」開放國人參與半日遊、1日遊路線，可享2人同行1人免費，不分平假日優惠，並自6月22日中午12時開放預約報名，原則上須出發前3天上台灣觀巴官網或各路線承辦旅行社報名。

「台灣觀巴」提供國內外自由行旅客友善便捷的交通旅遊服務，輔導旅行業者推出的套裝旅遊產品，採預約制，具有1至4人低成行人數即可出遊，當地飯店、機場及車站專人專車接送至各觀光遊樂地區，目前計有21旅行社經營82條路線半日、1日、2日、環島及離島的套裝旅遊行程。

台灣觀巴說，2日遊及環島遊路線不適用；訂購後可改日期，但須在出發前3個工作天提出，且須參加同一路線才適用優惠，不過不限次數，可多次報名參加各路線。若2位皆成人，僅需付1人的費用，若1成人帶1小孩，小孩免費，若3位參加，僅1人免費。

優惠活動是由台灣觀巴協會整合業者辦理，諮詢電話：04-23199006（平日上午9時至下午6時）；其他時間，可加入台灣觀巴[email protected]洽詢。

(中時 )