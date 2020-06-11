肺炎疫情蔓延加速5G通訊發展，帶動5G指數成為2020年布局科技股最夯標的，國內6月就有2檔以5G為主題的ETF展開募集。一檔是元大投信元大全球未來關鍵科技ETF（00876）已於6月10日起募集，預計7月掛牌；另一檔是復華投信的復華中國5G通信ETF（00877)，該檔ETF預計在6月29日開募，亦預計在7月掛牌。

元大全球未來關鍵科技ETF，追蹤的是iSTOXX全球未來關鍵科技指數，iSTOXX全球未來關鍵科技指數成分股上限100檔，鎖定海內外5G關鍵零組件供應商。在國家配置上，美國34.9%、台灣24.9%、日本23.6%，中國10%。

而復華投信的復華中國5G通信ETF，追蹤的是中証5G通信主題指數，成分股目前主要以設備商居多，目前該指數有57檔個股，中証5G通信主題指數每年6月、12月會做調整。該指數本周進行調整，下周一起指數將新增6檔、刪除2檔，所以成分股將會是61檔。國家配置上，是百分百的「投資中國」，個股挑選上以產品和業務與5G通信技術相關，主要投資5G行業週期受益的產業鏈環節。

根據統計(截至2020/6/5)，以中國A股為主要投資標的的中証5G通信主題指數今年來上漲幅16.03%，領先其他兩檔以全球市場為主ICE FactSet全球未來通訊指數7.14%、iSTOXX全球未來關鍵科技指數1.66%；也優於向來作為觀察科技股指標的NASDAQ指數的9.38%，及MSCI世界指數的-3.89%。

復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文分析，中國5G發展因為擁有四大優勢，也就是國家政策支持、5G最大市場、深度互聯網應用及完整產業鏈，讓5G題材成為布局陸股投資新亮點，由於相關建設才剛起步，基本面有較佳成長契機，成為吸引資金持續流入的誘因，預期將是未來十年最具成長潛力的陸股指數。

(時報資訊)