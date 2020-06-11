新冠疫情對大陸土地市場的影響正在逐漸退去，今年前5個月，多數一二線城市土地出讓收入同比回正，土地交易規模回升。根據克而瑞研究中心10日發布的報告顯示，1至5月大陸各城市土地成交總金額約2.2兆元（人民幣，下同），僅比去年同期少44億元，總體基本持平。

從土地成交規模超過百億的45個城市來看，近6成城市土地出讓金與去年同期相比已經回正，其中，多數是一二線城市；整體來看，重點一二線城市土地回暖情況優於其他城市，市場顯然快速恢復。

此外，今年前5月，杭州、北京、上海「賣地」收入最高；報告顯示，去年的土地出讓金榜首杭州在今年前5月賣地收入依然在各城市中居首，出讓金總額高達1195億元，比去年同期上漲10％。

克而瑞研究中心市場研究總監馬千里指出，今年杭州的宅地供地計畫量較去年有15％的漲幅，預計今年杭州的土地出讓金大概還有10％至15％的成長空間。

中原地產研究中心統計數據反映出同樣的趨勢。該機構的報告顯示，近2個月，疫情影響逐漸過去，多城市土地供應、成交集中，土地成交額持續上升；據該機構統計，50個大城市中，包括杭州、北京、上海等三成土地出讓金額逾千億元；截至6月8日，50大城市「賣地」收入1.8兆元，比去年同期上漲11％。

中原地產首席分析師張大偉指出，降準降息等政策影響下，房企拿地積極性提高，土地成交溢價率也有所回升，年內已經出現3宗超百億元的高總價地塊，另外還有21宗地成交價超過50億元。

(旺報 )