國民黨今天舉行「解禁聲聲慢 就學路漫漫」記者會。（劉宗龍攝）

教育部日前宣布，因國際疫情嚴峻，暫緩境外生來台。國民黨今天舉行「解禁聲聲慢 就學路漫漫」記者會，呼籲應屆畢業生應優先返台，提供類包機協助載運；教育部盡速與各大專院校開會，研議開放境外生入境的時程，同時研擬加開暑期課程等配套措施。

文傳會主委王育敏說，6月7日大解封後，開放商務人士以專案入境台灣，但境外生的權益卻遭政府漠視，即便多所大學出面呼籲解禁，行政院一度想解禁讓境外生分批入台，後又踩剎車，至今完全沒有態度，呼籲行政院盡速訂出準則與明確日期，不要讓境外生的受教權因而受影響。

大陸事務部主任左正東批評，政府在境外生解禁一事荒腔走板，教育部推給衛福部，衛福部推給陸委會，呼籲行政院蘇貞昌院長不要繼續躲在幕後，請站出來向全國大學和所有境外生說清楚。

左正東嘲諷，民進黨在罷韓遊行時高喊「台港一家」，現在罷韓勝利後卻要香港學生「別來我家」；蔡英文總統曾說，「在她任內，沒有人需要為自己的認同道歉」，但是閣揆蘇貞昌卻讓「境外生為自己的國籍抱歉」，這是蘇貞昌否定蔡英文。

記者會現場也和就讀北部生化研究所二年級的陸生連線，這位錢同學反映，無法返台實驗遭暫停，沒有數據就無法撰寫論文，希望政府有準確的入境時間，最好能安排應屆畢業生優先返台。

身兼國民黨發言人的智庫研究員盧宸緯表示，尊重政府對於開放出入境的政策有優先次序之分，但疫情最嚴峻的3、4月，仍有超過8萬名境外人士來台，其中包括移工，但具台灣學籍的境外生卻被差別待遇，約有2萬6千多名被阻擋在境外，且境外生除陸港澳生外，來自東南亞等「新南向國家」也是大宗，政府應研擬分批解禁，讓他們返台完成學業。

盧宸緯指出境外生面臨的窘境，包含「原已在台就讀但未入境的境外生」，遠距授課的方式並不適用於所有類型課程，應屆畢業生可能被迫延畢，使得升學或就業的規劃生變；以及「即將於新學年度來台的境外新生」，因解禁政策不明確，對就學權益感到疑慮，思考是否要放棄來臺就讀，或改到其他地方升學等等。

私立教育事業協會理事長唐彥博則說，台灣高教面臨少子化危機，招收境外生可增加收入，前年境外生幫台灣創造396億餘元產值，因此疫情衝擊導致高教財務收入減少，另大學校園沒有境外生，高教國際化發展受嚴峻衝擊，同時也減緩經濟復甦。

唐彥博主張在疫情防範得宜、安全控管無虞前提下，呼籲政府應盡速公布讓境外生解禁返台的時程，另以應屆畢業生、學位生優先，訂定疫情輕微國家開放順序分批返台，同時以類包機方式協助載運，後續政府與學校要有相互配套措施，比如學校配合延後畢業，加開專業課程等。

最後，王育敏提出四點建議，應屆畢業生應優先返台，並提供類包機方式協助輸運返台，便於學校後續安排，或協助自主隔離；教育部應盡速與各大專院校開會研議開放境外生入境的具體時程與程序；正式公告確切的境外生入境時程，比照邊境解封規範，針對疫情程度不同的國家或地區，訂定開放順序；針對境外生受教權，研擬配套措施，包括專案復學、加開暑期課程、延長陸聯會招生時間等。

(中時 )