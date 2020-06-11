潭雅神綠園道的大雅端終點廣場有3座台中最長磨石子溜滑梯，滑道長達22公尺，是小孩子最愛。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

清水自行車道整體網絡涵蓋五福圳自行車道，其中一段與鐵道交錯，形成「橋中橋」奇景。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

盛夏期間，五福圳自行車道圳邊荷花盛開，美不勝收。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

台中市潭雅神綠園道、清水自行車道雙雙奪下教育部體育署「騎亮台灣」網路票選最讚亮點車道獎。台中市觀旅局長林筱淇表示，為振興台中觀光旅遊，3月推出安心旅宿認證、4月推出消費券，每月推薦山海屯精彩遊程，並結合旅宿及觀光產業優惠，吸引民眾來訪台中。

潭雅神綠園道是以軍方舊鐵道改建而成的自行車專用道，路線中可欣賞季節性美景，如初春櫻花盛開、孟夏黃金雨落及入秋金黃楓飄等，而一段段的綠色隧道如同城市綠洲。近來「親子共騎」盛行，潭雅神車道禁行電動自行車，而優美的S型彎道更是IG爆紅的打卡地標。

潭雅神綠園道的大雅端終點廣場有3座台中最長磨石子溜滑梯，滑道長達22公尺，是小孩子最愛。位於神岡圳前仁愛公園則有夏季限定的環狀溪流戲水區、生態池及沙坑堡壘遊戲區、入口處還有小型的越野單車體驗區，多樣化的兒童遊憩設施絕對能讓孩子們玩到樂不思蜀。

清水自行車道途經清水趙家古厝、鰲峰山運動公園、牛罵頭遺址文化園區、紫雲巖、清水鬼洞等景點。盛夏期間，適逢圳邊荷花盛開，美不勝收，觀旅局推薦遊客隨著夏荷芬芳，欣賞古厝、荷花、青山及火車交錯而成的田園景致。

傍晚時分往北騎乘濱海自行車道高美段暢遊「高美濕地」，一望無際的海岸景觀及雲林莞草之草海景色、充滿生機的招潮蟹、彈塗魚等底棲生物，加上火紅的落日及整排的風車景觀，海線優美景致盡收眼底。

觀旅局表示，此次票選活動落幕後，教育部體育署將舉辦領騎活動，邀請旅遊達人與網紅帶領大家追風暢遊。台中自行車道規劃完善，觀旅局亦推薦多條中市自行車遊程路線，歡迎熱愛戶外運動及旅遊的民眾體驗最讚亮點車道。

(中時 )