大甲媽要起駕了，預計12日抵達彰化縣，解封後首場遶境

，實施人數控管、不鑽轎，但從歷史來看，遶境每到彰化總掀起熱情大爆炸，搶轎、鬥毆，年年都有掛彩紀錄，今年彰化縣警局仍不敢大意，投入制服警力1016人，便衣刑警233人，一遇搗亂就執法，炮陣、未協調陣頭、香案一律強力排除，彰化縣警察局長方仰寧表示，將確實做到「清道路、除障礙、堵破口」。

大甲鎮瀾宮將在6月11日23時起轎，展開9天長達300公里的遶境行程，預計12日進入彰化，彰化縣長王惠美也將前往接駕，今年仍比照往年動員上千人次的警、民力投入安全維護、交通疏導及防竊勤務，呼籲一起遵守相關疏導管制及防疫措施，讓「嘉玲（＋0）」一直與我們同在，共享媽祖福澤

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彰化縣警局表示，鑾轎停留點將劃設防疫管制區，管制區人員內採實名制，未登記之信眾請勿進入管制區觸摸或接近鑾轎，沿線保持社交距離，若無法也應配戴口罩。

方仰寧指出，未與主辦單位協調之香案、陣頭表演以及燃放鞭炮，往往遶境過程產生衝突的導火線，這次予以強力排除。並配合刑法第149、150條甫於今年1月17日修正施行，警方已在遶境隊伍四週均部署由刑事警察組成之快速打擊部隊，眾鬥毆之暴行，將迅速執法，嚴查究辦施暴者之刑事責任。

此外，配合廟方遶境防疫政策：請各參與接轎之宮廟落實實名制，將參與人員造冊。另大甲鎮瀾宮也宣布今年不開放鑽轎底及不扶轎，請信眾以「雙手合十、誠心膜拜」的方式祈求媽祖保佑。

(中時 )