台北市美國商會昨天發表《2020台灣白皮書》，建議台美雙方務實處理美豬、美牛進口台灣議題。外交部今天對此表示，尊重我國衛福部及農委會對食品安全及產業發展的專業考量。

外交部指出，有關美國肉品輸台議題，外交部尊重我國衛福部及農委會對食品安全及產業發展的專業考量，並配合行政院跨部會協調平台機制的共識，將在遵循國際貿易規範，以科學證據為基礎的國際食安標準保障國人健康，並兼顧國內產業發展等原則下審慎處理。

外交部表示，台美經貿關係密切，去年台灣是美國第10大貿易夥伴，美國則為我國第2大貿易夥伴。近年來雙方持續透過「台美數位經濟論壇」、「選擇美國」投資高峰會、籌組農訪團等管道持續深化台美經貿夥伴關係。政府也會掌握台美關係緊密的利基上，持續積極推動雙邊經貿協議。

外交部對《2020台灣白皮書》建議美國與我國雙方務實處理肉類產品貿易議題、啟動雙邊貿易協定等內容，表示肯定。

(中時 )