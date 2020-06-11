行政院科技會報辦公室今天在行政院會報告「台灣顯示科技與應用行動計畫」時表示，顯示科技是我國相當重要且具有優勢的產業，政府和產業將共同努力。未來5年政府預計投入177億元積極推動，實現「Beyond Display-透過新興顯示科技與應用建構2030智慧生活」願景。預計在2030年，我國的顯示技術解決方案市佔率全球第一。

科會辦表示，去年顯示科技產業產值佔GDP的8％，從業人口有15萬人，不管是大尺寸或中小尺寸，電視或車用面板，台灣產品的出貨量都在全球舉足輕重。然而，近年來中國大幅擴產，使全球顯示科技產業面臨激烈競爭，例如，日韓已逐步朝向發展高階產品，掌握關鍵設備與材料，台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)提出，若我國無因應對策，預估到2030年將面臨產值下滑5,000億元，就業人口流失5萬人的困境。

科會辦表示，近一年，我國5G及AIoT基礎環境已逐漸成形，接下來，消費者會更重視豐富、逼真、高度臨場感的互動體驗，這正是顯示科技產業創新的絕佳時機。近期美中貿易戰、新冠肺炎等外部環境衝擊，也加速了全球顯示科技產業鏈的重組，接下來政府和產業要共同努力，將高附加價值產品及技術扎根臺灣，例如，友達已規劃回台投資407億元擴建廠房，群創也規劃回台投資701億元於AI智慧製造及前瞻技術研發，政府將進一步與產業共同攜手合作，發展零售、交通、醫療和育樂等具有特色之系統級產品，顯示科技與應用將成為下一波產業成長的動能。

科會辦也表示，蔡總統就職演說中提及六大核心戰略產業，第一項就是「強化資訊及數位相關產業發展」，其中，顯示科技產業扮演重大角色。「台灣顯示科技與應用行動計畫」以既有優勢為基礎，聚焦零售、交通、醫療和育樂等4大垂直應用領域，讓顯示科技不再只是一塊塊的面板，而是無所不在的人機介面互動體驗，使我國顯示科技產業持續居國際領先地位。預計在2030年，我國的顯示技術解決方案市佔率全球第一，系統方案輸出產值全球領先，智慧顯示相關供應鏈產值達2.5兆元，創造特殊差異化產品提升附加價值及台灣國際競爭力。

(中時 )