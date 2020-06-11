外貿協會11日領軍全台會展業者與工協會宣佈國內會展解封！貿協秘書長葉明水指出，預計6月、7月將有至少50場國內展活動率先登場，每場商機約在500萬至千萬元不等，估首波最高可衝出5億商機。

經濟部國貿局長陳正祺強調，會展產業是重要火車頭產業，自2月疫情爆發後，全球各大城市傳出封城、停班、停課，台灣防疫得宜不僅沒封城、沒停課停班，但因國際邊境管境，讓台灣會展展業全部停擺，據他所了解，國內會展業者在上半年幾乎「沒開過一張發票」！而整體損失，貿易局亦透過權利金減免等紓困措施來解決業者困境，此次透過貿協在台灣解封之際，亦動員全台會展業者一起呼應回復國內展舉辦，期帶動會展業者重振士氣。

葉明水則表示，目前預估全台6、7月會有近五十場大小會展活動接續登場，包括飲品、烘焙、寵物用品、戶外運動與電玩電競等展覽，還有各項演唱會、學會、股東會等，估下半年國內展目前可恢復活動已超過一半，後續還有八月的亞洲工業4.0暨智慧製造系列展等，他強調，多數以國內展、消費展來接續登場，國際展部相對因邊境管制，以及商務客等買主無法來台而以O2O線上線下同步進行。

(工商 )