家樂福將發放「振興購物金」給員工，可望成為第一個響應政府三倍券發獎金給員工的企業。（圖／摘自網路）

響應政府振興「三倍券」！據悉，量販龍頭家樂福已陸續向門市公告，將發放「振興購物金」給員工，全台家樂福超過1.3萬名員工雨露均霑，其中，正職人員可拿到3,000元、兼職人員可拿到1,000元，預計將在6月17日當天匯入同仁的家樂福電子錢包。可望成為第一個響應政府三倍券發獎金給員工的企業！

對此，家樂福證實，公司確實已向法國總部爭取，有一筆額外的獎金預算將於下周發給員工。由於家樂福正職員工比例較高，以此估算，家樂福將發出超過3,000萬元的振興購物金獎勵同仁！

據了解，今年疫情爆發之後，家樂福除了因應民眾民生必需品購物需求，加上提供酒精、口罩等防疫物資銷售，以及政府「社交距離」等各種防疫措施的落實等，第一線同仁們勞務負擔加重，為感謝全體同仁的努力，公司積極向法國總部爭取希望能在每季的營業獎金之外，再有一筆額外獎勵慰勞同仁。

剛好政府即將發放振興「三倍券」，以及6月7日展開防疫解封新生活，家樂福發出這筆獎金除了獎勵，也希望搭著相關振興優惠，讓員工更有餘裕消費，振興更有感。此外，透過家樂福去年推出的自有電子錢包「Carrefour Wallet」發放，也符合當前零接觸消費趨勢，並響應環保無紙化。

事實上，日前在同業發放防疫獎勵金時，家樂福總經理王俊超私下被問及此事，他當時強調兩件事，一是防疫絕對優先，二是維持正常運作。

他說，家樂福在疫情爆發後，為了讓員工安心上班，每日上班的口罩等相關防疫配備全都由公司提供，公司也在第一時間成立防疫小組，由總經理親自參與其中，每周固定開會針對疫情變化做出應對。

此外，在許多企業開始裁員、減薪時，王俊超也強調，他們不減薪、不減班、不裁員，該給的福利、調薪等一律照常，甚至家樂福美食街的員工受衝擊、或有小型供應商資金有急須，他都表示家樂福願提供協助，共度難關。

據了解，在這段疫情期間，王俊超不止一次透過信件、錄音的方式，為第一線同仁加油勉勵，並表達公司的感謝之意，同時也提醒同仁做好個人健康防疫措施，希望穩定軍心。

(工商 )