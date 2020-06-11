早買有折扣，晚買沒折扣！住展雜誌今（11）日公布最新統計指出，今年前5個月為止，北台灣各縣市預售新案每戶住宅平均總價大多比去年同期上揚，若以淨增總價計，以台北市攀升最多，今年前5個月每戶新房子比去年同期貴約521萬元。

若以年增幅度計，則以基隆市平均貴約37％最多。

住展雜誌研發長何世昌表示，隨著國內房價持續反彈，再加上新建案市場由首購逐漸轉向換屋，單價上揚與坪數放大的情況下，新房子平均總價愈拉愈高，買新建案是「早買早享受，晚買沒折扣」。

住展雜誌統計資料顯示，台北市今年前5個月新建案，平均每戶總價約5,047萬元，比去年同期的4,526萬元高5百多萬元，意味著入手北市新房子的門檻變得更高了。

至於年增幅最大的基隆市，今年前5月每戶住宅平均比去年同期增約3百餘萬元，年增幅高達約37％。

新竹增約2百萬元，年增幅約18.6％。

桃園每戶新房子平均總價今年拉高到1,226萬元，年增幅近9％。

至於新北市與宜蘭地區，則是唯二總價滑落的地區。新北市今年前5月新建案每戶住宅平均總價約1,636萬元，較去年同期略減21萬元，年減約1％。

宜蘭則由去年的983萬元降至851萬元，年減逾13％。

(工商 )