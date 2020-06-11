台南歸仁雙屍命案逆轉無罪的謝志宏，關押18年多共計6838天，以每日3000至5000元的冤獄賠償金額計算，謝提出民事國賠後，可望獲最低2051萬4000元，最高3419萬元巨額賠償金，若以最高額計算，將創下冤獄國賠最高紀錄。

謝志宏辯護律師群雖一路以來對官司樂觀，卻始終未提國賠一事，11日無罪確定，辯護律師涂欣成表示，近日將約律師群開會商討國賠案，尚未定出提出民事訴訟時間。

謝志宏關押18年多，勢必可獲一筆國賠金，但賠

償多寡與每日計算的賠償金有關，若法官認為冤獄事件為「可歸責」，賠償金每日降為1000元至3000元不等計算，若屬「國家不當行為」，將以每日3000元至5000元。謝志宏辯護律師群已表示將以後者主張申請國賠。

涂欣成表示，謝志宏從21歲被關押到40歲，大半年輕歲月耗在牢獄之中，若以每天3000元賠償計算，可獲2051萬4000元，若以每天5000元計算，總計3419萬賠償金將創下史上最高的冤獄國賠金額。

(中時 )