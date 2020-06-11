雖然川普政府一再呼籲世界各國聯手調查病毒起源，並希望陸允許外界入境調查，不過在上月結束的世界衛生大會（WHA）上，包括大陸等多個會員國與區域組織提出的決議草案中已同意調查病毒起源，但在名單中唯獨未見美國在其中；雖然川普於5月30日正式宣布中斷與WHO關係，但該份決議文簽署日為5月18日，令外界認為美國其實不願在WHO下進行調查病毒起源。

根據第73屆WHA的決議草案中提到，決定「與世界動物衛生組織等其他國際組織與各國密切合作，根據衛生整體化方針，包括通過進行科學合作實地考察等工作，查找病毒的動物源頭與向人類的傳播途徑，包括中間宿主的可能作用」。該決議文由多名世界衛生組織成員國提出，包括多次被美懷疑隱匿病毒起源的大陸，但這份名單中，並未見美國在其中。

《南華早報》先前報導，這次世界衛生大會上做出的決定，是由歐盟起早並提案，參與提案國家包括澳洲、加拿大、日本、紐西蘭、英國等約55國，再加上歐盟27個會員國及非洲聯盟55國，參與國家數多達近140國。但提案並未提到任針對任何一國的名字，並稱這次調查為「對疫情做出公平、獨立且全面性的評估」。

事實上，美國在WHA舉行之前，美國國務卿（Mike Pompeo）除了指控病毒就是出於大陸武漢的實驗室，並一再呼籲世界各國聯手調查病毒起源，特別希望大陸同意外界赴境調查。另外，美國駐陸領事館推特上也轉貼一則新聞，指出蓬佩奧在WHA大會後表示，「我們與澳洲等120多個國家站在一起，他們現在響應美國的呼籲，要求調查來源」。

不過，川普在一周多後的5月30日，就以大陸完全掌控世衛組織及世衛拒絕改革為由，宣布中止與世衛的關係。

(中時電子報)