大聯盟勞資談判僵持不下，不過大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)先開口安撫眾人，他接受美媒採訪時掛保證，「2020年賽季100%會打！」並會盡快針對球員工會提出打89場、按場數比例支薪提案做出回應。

聯盟最初提議82場比賽，並採分級降薪制度，這對領高薪的頂級球員影響甚大，隨後球員工會提出114場比賽、按比例支薪，不過遭到拒絕。之後聯盟提出76場比賽、薪資將以75%按場支薪，球員工會昨日讓步，提出89場比賽、不過仍按場數比例支薪，其中包含未來2年擴大季後賽，並預計10月11日結束例行賽。

球員公會主張要按比例支付工資，不過資方認為沒有球迷進場造成重大損失，兩邊都不願意放棄立場，若聯盟與球員工會的談判仍沒有結果，根據報導指出，曼佛雷德可能會直接行使權力實行短賽季計畫，最慘可能只打48場，反正只要球員能獲得按場數比例的薪水就好。

不過若真的如此，球員可能會拒絕參加聯盟規劃的擴大季後賽，原本聯盟要將今、明年季後賽擴大到16隊參與，這樣才能賣更多的電視轉播權，以帶來更豐厚收入來填補虧損。

曼佛雷德認為以現在的情況，打89場比賽是「不切實際」的，擔心若例行賽打到9月以後，可能爆發第二波新冠肺炎疫情。曼佛雷德告訴美媒，「今年棒球收入下降70%，協議取決於雙方能否找到89場到48場按比例分配薪水的平衡點。」他表示若他需要執行權力將賽季縮短到不到3分之1，他將會感到失望。

「不過你知道嗎，最重要的是我們要在2020年繼續打大聯盟，而且我可以明確地告訴你，我們今年將照常比賽。」曼佛雷德表示。

(中時 )