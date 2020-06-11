高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，震驚全台政界，11日上午民進黨創黨黨員葉耀鵬與美麗島電子報董事長吳子嘉一同前來市立殯儀館景行廳悼念許崑源，葉耀鵬表示罷免是沒有限制的再審，某政黨刻意操弄政治，台灣因此遭到撕裂，呼籲全民反省。

葉耀鵬與吳子嘉上午10時10分抵達市立殯儀館景行廳悼念許崑源，2人神情凝重，葉耀鵬表示，許崑源發生不幸的憾事，讓大家相當震驚又極為不捨，但希望藉由此事可以讓全民反省，他認為當前的政治文化需要檢討，不要讓台灣社會被撕裂，悲痛不能代表什麼，追究撕裂責任才是重點。

葉耀鵬日前在大陸媒體上貼文認為「罷韓惡例一開後患無窮，台灣政壇將永無寧日」，他11日再度重申，罷免是沒有限制的再審，永遠都是敗部復活，政治不是這樣搞的，怎麼會有那麼墮落的政黨。疑似是在怒罵民進黨操弄政治，導致台灣亂象不斷發生。

吳子嘉則表示，他與許崑源是多年好友，所以特地前來與他上香致意，並慰問家屬，希望他們節哀、照顧好身體，許崑源生前是高雄的大英雄，但卻選擇以悲劇收尾，讓他感到非常不捨，但在這個悲劇結果中，也看到許多正面的價值，希望各界在能在此面有更深的體會。

(中時 )